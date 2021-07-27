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Власти Забайкалья оценили ущерб от паводков в 3,7 млрд рублей

Ведомости

Объем ущерба от трех волн паводков в Забайкальском крае оценивается в 3,7 млрд руб., заявил губернатор региона Александр Осипов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба правительства.

«Мы обратились 2 июля к вам в связи с первой и второй волной паводков, подсчитали все размеры ущерба. В целом его общий объем по всем уже трем волнам составляет 3,7 млрд руб.», – сказал Осипов. Он напомнил, что наибольшая доля осадков выпала 1, 16 и 23 июня, под наводнения попали более 130 000 кв. км, пострадали около 12 000 человек, 2600 домов, почти 130 социальных объектов, 555 км автомобильных дорог, 56 автомобильных мостов и водопропускных труб.

Губернатор отметил, что транспортное сообщение по Транссибирской магистрали, прерванное из-за обрушения моста на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, полностью восстановлено.

Движение грузовых и пассажирских поездов по Транссибу было приостановлено 23 июля после обрушения моста на перегоне Куэнга – Укурей в результате ливней. Тогда же была прекращена отправка всех грузов, кроме продуктов питания. После этого РЖД приостановила продажу билетов на поезда до Дальнего Востока. 25 июля было запущено движение по первой нитке моста.

Ранее по теме: Погрузку на следующих по Транссибу поездах планируют восстановить 28 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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