Власти Забайкалья оценили ущерб от паводков в 3,7 млрд рублей

«Мы обратились 2 июля к вам в связи с первой и второй волной паводков, подсчитали все размеры ущерба. В целом его общий объем по всем уже трем волнам составляет 3,7 млрд руб.», – сказал Осипов. Он напомнил, что наибольшая доля осадков выпала 1, 16 и 23 июня, под наводнения попали более 130 000 кв. км, пострадали около 12 000 человек, 2600 домов, почти 130 социальных объектов, 555 км автомобильных дорог, 56 автомобильных мостов и водопропускных труб.