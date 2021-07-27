Власти Забайкалья оценили ущерб от паводков в 3,7 млрд рублей
Объем ущерба от трех волн паводков в Забайкальском крае оценивается в 3,7 млрд руб., заявил губернатор региона Александр Осипов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба правительства.
«Мы обратились 2 июля к вам в связи с первой и второй волной паводков, подсчитали все размеры ущерба. В целом его общий объем по всем уже трем волнам составляет 3,7 млрд руб.», – сказал Осипов. Он напомнил, что наибольшая доля осадков выпала 1, 16 и 23 июня, под наводнения попали более 130 000 кв. км, пострадали около 12 000 человек, 2600 домов, почти 130 социальных объектов, 555 км автомобильных дорог, 56 автомобильных мостов и водопропускных труб.
Губернатор отметил, что транспортное сообщение по Транссибирской магистрали, прерванное из-за обрушения моста на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, полностью восстановлено.
Движение грузовых и пассажирских поездов по Транссибу было приостановлено 23 июля после обрушения моста на перегоне Куэнга – Укурей в результате ливней. Тогда же была прекращена отправка всех грузов, кроме продуктов питания. После этого РЖД приостановила продажу билетов на поезда до Дальнего Востока. 25 июля было запущено движение по первой нитке моста.