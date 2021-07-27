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Погрузку грузов на следующих по Транссибу поездах планируют восстановить 28 июля

Ведомости

Погрузку грузов, которые проследуют по восстановленному после ЧП мосту на Транссибе, планируют полностью восстановить 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.

«28 числа планируется восстановление погрузки на 100%. В ближайшие недели РЖД необходимо будет запустить все временно отставленные от движения грузовые поезда, это 526 поездов», — сказал Савельев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

Помимо этого, РЖД совместно с предприятиями Кузбасса до конца года компенсировать отставание в погрузке и обеспечить выполнение перевозки угля на экспорт в объеме 53 млн тонн по Восточному полигону, подчеркнул глава Минтранса.

Движение на Транссибе было приостановлено после обрушения моста на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате сильных дождей в регионе также оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов. После этого РЖД приостановили продажу билетов на поезда до Дальнего Востока, а 26 июля возобновили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных