Погрузку грузов на следующих по Транссибу поездах планируют восстановить 28 июля
Погрузку грузов, которые проследуют по восстановленному после ЧП мосту на Транссибе, планируют полностью восстановить 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.
«28 числа планируется восстановление погрузки на 100%. В ближайшие недели РЖД необходимо будет запустить все временно отставленные от движения грузовые поезда, это 526 поездов», — сказал Савельев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.
Помимо этого, РЖД совместно с предприятиями Кузбасса до конца года компенсировать отставание в погрузке и обеспечить выполнение перевозки угля на экспорт в объеме 53 млн тонн по Восточному полигону, подчеркнул глава Минтранса.
Движение на Транссибе было приостановлено после обрушения моста на перегоне Куэнга — Укурей вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. В результате сильных дождей в регионе также оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов. После этого РЖД приостановили продажу билетов на поезда до Дальнего Востока, а 26 июля возобновили.