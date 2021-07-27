В Чечне заявили о вакцинации от коронавируса 60% взрослого населения
Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова.
«Чечня первой из регионов РФ достигла 60% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 000 человек) от общей численности жителей республики (910 000 человек)», — заявил чиновник. По его словам, эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени.
Ранее сегодня Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача республики от 30 июня, из которого следует введение обязательной иммунизации от COVID-19 для госслужащих, работников туриндустрии, транспорта, сферы услуг, СМИ и других отраслей. Таким образом, Чечня стала 42-м регионом, где власти объявили об обязательной вакцинации.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.