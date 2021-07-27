В Чечне заявили о вакцинации от коронавируса 60% взрослого населения

«Чечня первой из регионов РФ достигла 60% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 000 человек) от общей численности жителей республики (910 000 человек)», — заявил чиновник. По его словам, эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени.