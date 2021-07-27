Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.