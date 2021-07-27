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Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Ведомости

Власти Чечни ввели обязательную иммунизацию от COVID-19 для госслужащих, работников туриндустрии, транспорта, сферы услуг, СМИ и других отраслей, следует из постановления главного санитарного врача республики, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 на территории Чеченской Республики следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы ЧР, муниципальным служащим, занимающим должности муниципальной службы ЧР, работникам органов власти ЧР и подведомственных им организаций», — говорится в сообщении.

В этом списке также указаны работники здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, санаторно-курортных организаций, лица, оказывающие гостиничные услуги, работники пассажирского транспорта, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, работники ЖКХ и сферы бытовых услуг. Кроме того, привиться должны работники соцзащиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров предоставления госуслуг, сотрудники СМИ, пограничники, военнослужащие, наблюдатели за деятельностью избиркомов.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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