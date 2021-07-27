Прокуратура проведет проверку после экстренной посадки самолета в Симферополе
Южная транспортная прокуратура поручила крымскому транспортному прокурору провести проверку после экстренной посадки самолета Boeing-737 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Симферополя.
«Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки», — уточняет ведомство.
По его данным, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, согласно расписанию полетов. На борту находились 165 пассажиров и 7 членов экипажа.
«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.