Российская делегация начала проверку эпидситуации на курортах Египта

В программе делегации в Шарм-эль-Шейхе также осмотр нескольких гостиничных комплексов, медицинских учреждений, лабораторий и центров вакцинации от COVID-19. После этого специалисты отправятся в Хургаду. По данным местных СМИ и источников АТОР, после завершения инспекции количество рейсов на египетские курорты может быть увеличено.