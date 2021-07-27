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Российская делегация начала проверку эпидситуации на курортах Египта

Ведомости

Российская делегация начала проверку эпидемиологической ситуации на курортах Египта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Утром 27 июля российская делегация, в составе которой представители Роспотребнадзора, Ростуризма и ряда других организаций, прибыла в Каир и сразу отправилась на Южный Синай», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». Сначала российские эксперты проверили международный аэропорт Шарм-эль-Шейха. В частности, они осмотрели залы прибытия и отправления на предмет реализации антиковидных протоколов.

В программе делегации в Шарм-эль-Шейхе также осмотр нескольких гостиничных комплексов, медицинских учреждений, лабораторий и центров вакцинации от COVID-19. После этого специалисты отправятся в Хургаду. По данным местных СМИ и источников АТОР, после завершения инспекции количество рейсов на египетские курорты может быть увеличено.

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с Египтом и решили направить в страну межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки там.

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека. 

Ранее по теме: Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к выполнению рейсов в Египет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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