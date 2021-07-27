Российская делегация начала проверку эпидситуации на курортах Египта
Российская делегация начала проверку эпидемиологической ситуации на курортах Египта, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Утром 27 июля российская делегация, в составе которой представители Роспотребнадзора, Ростуризма и ряда других организаций, прибыла в Каир и сразу отправилась на Южный Синай», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». Сначала российские эксперты проверили международный аэропорт Шарм-эль-Шейха. В частности, они осмотрели залы прибытия и отправления на предмет реализации антиковидных протоколов.
В программе делегации в Шарм-эль-Шейхе также осмотр нескольких гостиничных комплексов, медицинских учреждений, лабораторий и центров вакцинации от COVID-19. После этого специалисты отправятся в Хургаду. По данным местных СМИ и источников АТОР, после завершения инспекции количество рейсов на египетские курорты может быть увеличено.
8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с Египтом и решили направить в страну межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки там.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека.