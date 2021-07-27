Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух
Число жертв взрыва и пожара на химическом заводе в немецком Леверкузене выросло до двух человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек», — сообщили в пресс-службе, отметив, что число пропавших без вести составляет пять человек, поиски продолжаются.
Ранее Reuters со ссылкой на главу промзоны Chempark Ларса Фридриха сообщал, что в результате взрыва на заводе погиб один человек, четверо пропали без вести, 16 человек ранены.
Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии. Власти города попросили горожан держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание. Позднее представитель Chempark заявил, что угроза для города после взрыва сохраняется, состав выбросов уточняется.