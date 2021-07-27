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Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух

Ведомости

Число жертв взрыва и пожара на химическом заводе в немецком Леверкузене выросло до двух человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек», — сообщили в пресс-службе, отметив, что число пропавших без вести составляет пять человек, поиски продолжаются.

Ранее Reuters со ссылкой на главу промзоны Chempark Ларса Фридриха сообщал, что в результате взрыва на заводе погиб один человек, четверо пропали без вести, 16 человек ранены.

Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии. Власти города попросили горожан держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание. Позднее представитель Chempark заявил, что угроза для города после взрыва сохраняется, состав выбросов уточняется. 

Ранее по теме: Один человек погиб в результате взрыва на немецком химзаводе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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