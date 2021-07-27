Число жертв взрыва в немецком Леверкузене выросло до двух

Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии. Власти города попросили горожан держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание. Позднее представитель Chempark заявил, что угроза для города после взрыва сохраняется, состав выбросов уточняется.