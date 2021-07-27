Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на $47,5 млн

Александру Овечкину 35 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 г. В 2018 г. россиянин вместе с «Кэпиталз» завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, выигравшим трофей в качестве капитана. Нападающий является первым и единственным игроком в истории НХЛ, девять раз становившимся лучшим снайпером регулярного чемпионата.