Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на $47,5 млн
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт с российским хоккеистом Александром Овечкиным, сообщила пресс-служба команды со ссылкой на генерального менеджера Брайана Маклеллана.
«Вашингтон Кэпиталз» подписали с капитаном Алексом Овечкиным пятилетний контракт на $47,5 млн», – говорится в сообщении. Хоккеист также объявил о возвращении в «Вашингтон» на своей странице в Twitter.
Александру Овечкину 35 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 г. В 2018 г. россиянин вместе с «Кэпиталз» завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, выигравшим трофей в качестве капитана. Нападающий является первым и единственным игроком в истории НХЛ, девять раз становившимся лучшим снайпером регулярного чемпионата.