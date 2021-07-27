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Климатолог предупредил о риске затопления двух российских городов

Ведомости

Подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска, заявил Ura.ru директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Проблема подъема мирового океана – это проблема 22 века. По худшим оценкам, подъем может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска», – сказал Кокорин.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил, что этих проблем удастся избежать, если в России будут уделять достаточно внимания проблеме глобального потепления и сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Он напомнил, что наиболее часто наводнения происходят на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. На юге России и Кавказе осадки провоцирует море и расположение гор, а на Дальнем Востоке – смещение муссонных дождей.

Ранее сегодня губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что объем ущерба от трех волн паводков в Забайкальском крае оценивается в 3,7 млрд руб. Он напомнил, что наибольшая доля осадков выпала 1, 16 и 23 июня, под наводнения попали более 130 000 кв. км, пострадали около 12 000 человек.

Ранее по теме: Власти Забайкалья оценили ущерб от паводков в 3,7 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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