Климатолог предупредил о риске затопления двух российских городов

Ранее сегодня губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что объем ущерба от трех волн паводков в Забайкальском крае оценивается в 3,7 млрд руб. Он напомнил, что наибольшая доля осадков выпала 1, 16 и 23 июня, под наводнения попали более 130 000 кв. км, пострадали около 12 000 человек.