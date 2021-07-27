Климатолог предупредил о риске затопления двух российских городов
Подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска, заявил Ura.ru директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.
«Проблема подъема мирового океана – это проблема 22 века. По худшим оценкам, подъем может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска», – сказал Кокорин.
Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов допустил, что этих проблем удастся избежать, если в России будут уделять достаточно внимания проблеме глобального потепления и сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Он напомнил, что наиболее часто наводнения происходят на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. На юге России и Кавказе осадки провоцирует море и расположение гор, а на Дальнем Востоке – смещение муссонных дождей.
Ранее сегодня губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что объем ущерба от трех волн паводков в Забайкальском крае оценивается в 3,7 млрд руб. Он напомнил, что наибольшая доля осадков выпала 1, 16 и 23 июня, под наводнения попали более 130 000 кв. км, пострадали около 12 000 человек.