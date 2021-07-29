Генпрокуратура намерена обжаловать решение арбитража по делу структуры ЮКОСа
Генпрокуратура России обжалует решение международного арбитража в Гааге о выплате Россией компенсации бывшей структуре группы ЮКОС Yukos Capital в размере $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки, сообщает пресс-служба ведомства.
«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение», — заявили в ведомстве, которое теперь уполномочено представлять интересы РФ в международных судах.
В Генпрокуратуре рассказали, что в ходе разбирательства российская сторона оспаривала компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании договора к Энергетической хартии и правомерность требований Yukos Capital. Аргументы российской стороны помогли отвести большую часть требований компании.
В ведомстве отметили, что арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения в пользу истца. Между арбитрами не было согласия по наличию собственной юрисдикции на рассмотрение дела и относительно взыскания компенсации в пользу компании.
Так, профессор Бриджит Стерн признала, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения спора по двум причинам: временное применение арбитражной оговорки противоречит российскому законодательству, а также компания не делала реальных инвестиций в экономику России. Профессор была против присуждения Yukos Capital компенсации, так как это приведет к необоснованному обогащению компании за счет России.