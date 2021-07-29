Генпрокуратура намерена обжаловать решение арбитража по делу структуры ЮКОСа

Так, профессор Бриджит Стерн признала, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения спора по двум причинам: временное применение арбитражной оговорки противоречит российскому законодательству, а также компания не делала реальных инвестиций в экономику России. Профессор была против присуждения Yukos Capital компенсации, так как это приведет к необоснованному обогащению компании за счет России.