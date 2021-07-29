Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Генпрокуратура намерена обжаловать решение арбитража по делу структуры ЮКОСа

Ведомости

Генпрокуратура России обжалует решение международного арбитража в Гааге о выплате Россией компенсации бывшей структуре группы ЮКОС Yukos Capital в размере $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки, сообщает пресс-служба ведомства.

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение», — заявили в ведомстве, которое теперь уполномочено представлять интересы РФ в международных судах.

В Генпрокуратуре рассказали, что в ходе разбирательства российская сторона оспаривала компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании договора к Энергетической хартии и правомерность требований Yukos Capital. Аргументы российской стороны помогли отвести большую часть требований компании.

В ведомстве отметили, что арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения в пользу истца. Между арбитрами не было согласия по наличию собственной юрисдикции на рассмотрение дела и относительно взыскания компенсации в пользу компании.

Так, профессор Бриджит Стерн признала, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения спора по двум причинам: временное применение арбитражной оговорки противоречит российскому законодательству, а также компания не делала реальных инвестиций в экономику России. Профессор была против присуждения Yukos Capital компенсации, так как это приведет к необоснованному обогащению компании за счет России.

Ранее по теме: Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России компенсацию в $5 млрд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных