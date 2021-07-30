В Кремле отреагировали на драку чеченцев и крымчан в Симферополе

Он отметил, что в данном случае национальность участников драки неважна, так как все они являются гражданами России. Если кто-то из них оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или угрожает им, это незаконно. Подобные действия должны быть наказаны по закону, и «совершенно необязательно Кремлю с кем-то об этом говорить», резюмировал Песков.