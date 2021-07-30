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В Кремле отреагировали на драку чеченцев и крымчан в Симферополе

Ведомости

Драка чеченцев и крымчан в Симферополе является частным инцидентом, президенту о таких не докладывается, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, известно ли властям о произошедшем и планируют ли они переговорить с главами Чечни, Крыма, руководителями Росгвардии и МВД.

«Какой-то специальной информации в Кремле мы об этом не имеем. Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел. И это вопрос нашей Росгвардии и нашей полиции. Разумеется, такие инциденты — они и президенту не докладываются, это частные инциденты», — сказал Песков.

Он отметил, что в данном случае национальность участников драки неважна, так как все они являются гражданами России. Если кто-то из них оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или угрожает им, это незаконно. Подобные действия должны быть наказаны по закону, и «совершенно необязательно Кремлю с кем-то об этом говорить», резюмировал Песков.

Накануне издание «Крыминформ» сообщило, что 23 апреля в центре Симферополя произошел конфликт между чеченцами и крымчанами. Видео с места событий портал разместил в своем Telegram-канале. В ходе драки один из мужчин упал и потерял сознание. В дело вмешались сотрудники правопорядка. При этом один из участников потасовки имел при себе пистолет.

В МВД позже сообщили, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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