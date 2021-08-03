Суд арестовал «скопинского маньяка» за участие в съемке видео в поддержку КПРФ
Мировой суд назначил так называемому «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку КПРФ, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.
«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в решении суда.
Мохов свою вину признал, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения. Нарушение было признано повторным, так как ранее Мохов получил штраф в размере 1200 руб. за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.
Ранее Пугачевский районный суд Саратовской области установил в отношении Мохова административные ограничения. Ему запретили посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на шесть лет и участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22.00 до 06.00 и выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.
В 2000 г. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. После освобождения Мохова интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. В нем Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них — Елену Самохину: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого он выразил желание завести новые отношения.