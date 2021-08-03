Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Суд арестовал «скопинского маньяка» за участие в съемке видео в поддержку КПРФ

Ведомости

Мировой суд назначил так называемому «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика в поддержку КПРФ, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в решении суда.

Мохов свою вину признал, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения. Нарушение было признано повторным, так как ранее Мохов получил штраф в размере 1200 руб. за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.

Ранее Пугачевский районный суд Саратовской области установил в отношении Мохова административные ограничения. Ему запретили посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на шесть лет и участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22.00 до 06.00 и выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.

В 2000 г. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. После освобождения Мохова интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. В нем Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них — Елену Самохину: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого он выразил желание завести новые отношения.

Ранее по теме: Полиция потребовала запретить «скопинскому маньяку» общаться со СМИ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных