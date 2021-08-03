Суд арестовал «скопинского маньяка» за участие в съемке видео в поддержку КПРФ

В 2000 г. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. После освобождения Мохова интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. В нем Мохов, комментируя нынешнюю жизнь своих жертв, сказал про одну из них — Елену Самохину: «Надо опять мне заняться ей». Помимо этого он выразил желание завести новые отношения.