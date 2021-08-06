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Мигранты снова устроили массовую драку в Московском регионе

Ведомости

В подмосковных Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в ней принимали участие около 40 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие порядка 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии», — сообщил собеседник агентства. По его словам, есть данные о пострадавших, их число источник не уточнил.

В управлении МВД по Москве агентству заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ («хулиганство») в связи с инцидентом. Там уточнили, что полицейские выехали на место предполагаемого происшествия, но не смогли обнаружить и задержать участников конфликта.

В середине июля на Зеленодольской улице в московском районе Кузьминки между мигрантами из Средней Азии произошла массовая драка. Несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человека. В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В полиции добавили, что участников драки выдворят из России. Позже суд арестовал некоторых из них.

Ранее по теме: Суд арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов в Москве
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных