Мигранты снова устроили массовую драку в Московском регионе
В подмосковных Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в ней принимали участие около 40 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие порядка 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии», — сообщил собеседник агентства. По его словам, есть данные о пострадавших, их число источник не уточнил.
В управлении МВД по Москве агентству заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ («хулиганство») в связи с инцидентом. Там уточнили, что полицейские выехали на место предполагаемого происшествия, но не смогли обнаружить и задержать участников конфликта.
В середине июля на Зеленодольской улице в московском районе Кузьминки между мигрантами из Средней Азии произошла массовая драка. Несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человека. В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
В полиции добавили, что участников драки выдворят из России. Позже суд арестовал некоторых из них.