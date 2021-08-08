Месси допустил переход в ПСЖ

«Переход в ПСЖ вполне возможен. На данный момент договоренностей с кем-либо не достигнуто. Когда вышло заявление, мне поступило много звонков, есть несколько заинтересованных клубов. Я ничего не подписывал, но мы ведем переговоры», — сказал он (цитата по Marca.com.