Месси допустил переход в ПСЖ
Аргентинский нападающий Лионель Месси в ходе пресс-конференции допустил переход во французский клуб «Пари Сен-Жермен», однако заявил, что каких-либо документов не подписывал.
«Переход в ПСЖ вполне возможен. На данный момент договоренностей с кем-либо не достигнуто. Когда вышло заявление, мне поступило много звонков, есть несколько заинтересованных клубов. Я ничего не подписывал, но мы ведем переговоры», — сказал он (цитата по Marca.com.
На мероприятии Месси не смог сдержать слез и сказал, что до сих пор не смирился с уходом из клуба.
При этом ранее сегодня резидент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси станет игроком ПСЖ.
Летом прошлого года Месси уже хотел досрочно уйти из «Барселоны», воспользовавшись правом покинуть клуб без компенсации. Однако руководство ФК потребовало от него 700 млн евро, сославшись на то, что он поздно сообщил о своем намерении. В итоге игрок остался на еще один сезон. Новый контракт с ним планировалось заключить 5 августа.
В этот день стало известно, что руководство ФК и нападающий достигли соглашения и явного намерения обеих сторон подписать новый контракт, однако этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий. ФК сослался на строгие условия Ла Лиги. Согласно им, расходы клуба должны соответствовать его заработкам. Покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось.
По данным Forbes, Месси является самым богатым футболистом мира. Издание оценило его годовой доход в $130 млн. В целом он является вторым спортсменом в мире по объему заработка и уступает лишь бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, чей доход составляет $180 млн.