Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении
В Армении на трассе Гюмри – Ереван разбился автомобиль с пятью российскими военнослужащими, один из них погиб, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
ДТП произошло рано утром близ населенного пункта Талин, по предварительной версии, водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет.
«Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте», — сказали в пресс-службе ЮВО.
Еще четверо человек, находившихся в автомобиле, были госпитализированы с травмами средней тяжести.
102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 г. по договору России и Армении на основе 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа Советской Армии. Военнослужащие базы размещаются в городе Гюмри и в Ереване, а также на совместно используемом аэродроме «Эребуни» близ столицы республики. Численность личного состава — около 4000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8М, некоторым количеством танков, БМП, автомобильной и специальной техники.