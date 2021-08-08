Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 г. по договору России и Армении на основе 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа Советской Армии. Военнослужащие базы размещаются в городе Гюмри и в Ереване, а также на совместно используемом аэродроме «Эребуни» близ столицы республики. Численность личного состава — около 4000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8М, некоторым количеством танков, БМП, автомобильной и специальной техники.