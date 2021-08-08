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Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

Ведомости

В Армении на трассе Гюмри – Ереван разбился автомобиль с пятью российскими военнослужащими, один из них погиб, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

ДТП произошло рано утром близ населенного пункта Талин, по предварительной версии, водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

«Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте», — сказали в пресс-службе ЮВО.

Еще четверо человек, находившихся в автомобиле, были госпитализированы с травмами средней тяжести.

102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 г. по договору России и Армении на основе 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа Советской Армии. Военнослужащие базы размещаются в городе Гюмри и в Ереване, а также на совместно используемом аэродроме «Эребуни» близ столицы республики. Численность личного состава — около 4000 человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8М, некоторым количеством танков, БМП, автомобильной и специальной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных