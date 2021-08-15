Путин посмертно наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

Пожарный самолет-амфибия Бе-200 (б/н 20 «желтый») Минобороны России потерпел крушение в Турции накануне днем. Самолет, на борту которого находились пятеро российских военных и три представителя Турции, разбился при заходе на посадку в районе города Адана, возвращаясь с тушения пожаров.