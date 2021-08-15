Путин посмертно наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества пятерых российских военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции, сообщается на сайте Кремля.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турции, награждены посмертно подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, подполковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров.
Пожарный самолет-амфибия Бе-200 (б/н 20 «желтый») Минобороны России потерпел крушение в Турции накануне днем. Самолет, на борту которого находились пятеро российских военных и три представителя Турции, разбился при заходе на посадку в районе города Адана, возвращаясь с тушения пожаров.