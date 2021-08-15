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СМИ: талибы начали наступление на Кабул со всех сторон

Ведомости

Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) начали наступление на столицу Афганистана Кабул со всех сторон, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД страны.

«МВД Афганистана объявило, что движение "Талибан" начало проникать в столицу страны Кабул со всех сторон», – говорится в сообщении.

В то же время руководство боевиков приказало «не прибегать к насилию в столице» и пообещало обеспечить безопасный выезд из города любому желающему.

В администрации президента Афганистана, отмечает телеканал, опровергли факт нападения на столицу, заявив, что ситуация находится под контролем. При этом источник «РИА Новости» сообщил, что талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы, в одном из районов замечены поднятые флаги боевиков.

Как позднее сообщил глава МВД Афганистана Саттар Мирзаквал в эфире телеканала TOLO News, штурма столицы не будет, смена власти пройдет мирно, передает ТАСС.

Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того как по указанию президента Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.

Ранее по теме: США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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