СМИ: талибы начали наступление на Кабул со всех сторон

Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того как по указанию президента Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.