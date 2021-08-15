В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 21 624 человек, следует из статистики оперштаба на 15 августа. Умерли 816 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 600 836. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 170 499 человек.
Вчера, 14 августа, оперштаб сообщил о 22 144 новых случаях COVID-19. Умерли 819 человек. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 867 890.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1954 человек, выздоровели 2454 человека, умерли 58 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 542 159 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1668), Подмосковье (+1359), Нижегородская (+539) и Свердловская (+526) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 206,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,35 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 36,6 млн случаев, Индии (свыше 32,1 млн) и Бразилии (более 20,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.