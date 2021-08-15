В России за сутки выявили 21 624 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1954 человек, выздоровели 2454 человека, умерли 58 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 542 159 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1668), Подмосковье (+1359), Нижегородская (+539) и Свердловская (+526) области.