Своей нынешней работой довольны 23% россиян

Ранее исследование СК «Сбербанк Страхование» показало, что, для того чтобы стать финансово независимыми, большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74 900 руб. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104 400 руб.), жителей Санкт-Петербурга (98 500 руб.) и Владивостока (92 700 руб.). При этом финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50-летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живет в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).