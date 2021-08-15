Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Своей нынешней работой довольны 23% россиян

Ведомости

Лишь 23% россиян довольны своей текущей работой, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

«Текущей работой в данный момент довольны 23% опрошенных жителей России», – сообщили авторы исследования.

Больше всего сотрудников, которых устраивает их трудовая деятельность, заняты в сферах производства и промышленности (17%), транспорта и логистики (11%), IT (9%), образования (8%) и медицины (6%).

При этом 77% респондентов, недолюбливающих свою работу, отметили низкий уровень заработной платы, 42% – отсутствие возможностей карьерного роста, 24% – не подходящий для них режим работы, а еще 20% – негативное отношение к своему руководству. Также россияне жаловались на решаемые в процессе работы задачи, отсутствие свободного времени, соцпакет, отношения с коллегами и др.

В исследовании приняли участие 5000 человек старше 18 лет во всех регионах России.

Ранее исследование СК «Сбербанк Страхование» показало, что, для того чтобы стать финансово независимыми, большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74 900 руб. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104 400 руб.), жителей Санкт-Петербурга (98 500 руб.) и Владивостока (92 700 руб.). При этом финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50-летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живет в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).

Ранее по теме: Почему россияне так не любят свою работу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных