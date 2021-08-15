Своей нынешней работой довольны 23% россиян
Лишь 23% россиян довольны своей текущей работой, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.
«Текущей работой в данный момент довольны 23% опрошенных жителей России», – сообщили авторы исследования.
Больше всего сотрудников, которых устраивает их трудовая деятельность, заняты в сферах производства и промышленности (17%), транспорта и логистики (11%), IT (9%), образования (8%) и медицины (6%).
При этом 77% респондентов, недолюбливающих свою работу, отметили низкий уровень заработной платы, 42% – отсутствие возможностей карьерного роста, 24% – не подходящий для них режим работы, а еще 20% – негативное отношение к своему руководству. Также россияне жаловались на решаемые в процессе работы задачи, отсутствие свободного времени, соцпакет, отношения с коллегами и др.
В исследовании приняли участие 5000 человек старше 18 лет во всех регионах России.
Ранее исследование СК «Сбербанк Страхование» показало, что, для того чтобы стать финансово независимыми, большинство россиян считают необходимым иметь доход в среднем в 74 900 руб. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104 400 руб.), жителей Санкт-Петербурга (98 500 руб.) и Владивостока (92 700 руб.). При этом финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50-летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живет в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).