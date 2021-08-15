Главный муфтий Узбекистана умер в московской клинике
Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), муфтий республики Усмонхон Алимов умер в Москве на 72-м году жизни, где проходил лечение, сообщается на сайте УМУ.
«Муфтий Усмонхон Алимов, председатель Управления мусульман Узбекистана, скончался от тяжелой болезни», – говорится в сообщении.
Ранее в июле сообщалось, что Алимов в Москве проходит лечение от лёгочного и сосудистого заболеваний, его состояние оценивалось как стабильное.
Алимов родился в 1950 г. в Иштыханском районе Самаркандской области, окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, УМУ возглавил в 2006 г.