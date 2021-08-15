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Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200 в Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам российских и турецких граждан, погибших при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолета», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пожарный самолет-амфибия Бе-200 (б/н 20 «желтый») Минобороны России потерпел крушение в Турции накануне днем. Самолет, на борту которого находились пятеро российских военных и три представителя Турции, разбился при заходе на посадку в районе города Адана, возвращаясь с тушения пожаров. 

Вчера соболезнования в связи с трагедией выразил и президент России Владимир Путин, а сегодня он подписал указ о награждении орденами Мужества погибших российских военных.

Ранее по теме: Путин посмертно наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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