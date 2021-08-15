Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200 в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам российских и турецких граждан, погибших при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции.
«Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолета», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Пожарный самолет-амфибия Бе-200 (б/н 20 «желтый») Минобороны России потерпел крушение в Турции накануне днем. Самолет, на борту которого находились пятеро российских военных и три представителя Турции, разбился при заходе на посадку в районе города Адана, возвращаясь с тушения пожаров.
Вчера соболезнования в связи с трагедией выразил и президент России Владимир Путин, а сегодня он подписал указ о награждении орденами Мужества погибших российских военных.