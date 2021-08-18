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В Петербурге создадут сервис для контроля движения самокатов

Ведомости

Единая цифровая платформа для контроля движения самокатов будет разработана в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Власти, силовики и операторы самокатного сервиса вырабатывают единую цифровую платформу контроля движения самокатов», – говорится в сообщении. Платформа «Я в пути» будет объединять все виды городского транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ), она позволит проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и оплатить аренду, проезд или парковку. Цель сервиса – повысить безопасность дорожного движения и создать комфортные условия для передвижения горожан.

Реализация проекта планируется в несколько этапов. Сначала к платформе будут подключены сервисы аренды самокатов, затем ее дополнят парковками, после чего в нее будут добавлены остальные виды городского транспорта. Запустить пилотную версию платформы планируется в апреле 2022 г., рассказали в мэрии.

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 9 июня власти Санкт-Петербурга договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу, в частности, о введении ограничения скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч при поездках по тротуарам и местам скопления людей.

Ранее по теме: СК призвал ускорить разработку правил по использованию электросамокатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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