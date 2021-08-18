В Петербурге создадут сервис для контроля движения самокатов

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 9 июня власти Санкт-Петербурга договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу, в частности, о введении ограничения скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч при поездках по тротуарам и местам скопления людей.