В Петербурге создадут сервис для контроля движения самокатов
Единая цифровая платформа для контроля движения самокатов будет разработана в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Власти, силовики и операторы самокатного сервиса вырабатывают единую цифровую платформу контроля движения самокатов», – говорится в сообщении. Платформа «Я в пути» будет объединять все виды городского транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ), она позволит проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и оплатить аренду, проезд или парковку. Цель сервиса – повысить безопасность дорожного движения и создать комфортные условия для передвижения горожан.
Реализация проекта планируется в несколько этапов. Сначала к платформе будут подключены сервисы аренды самокатов, затем ее дополнят парковками, после чего в нее будут добавлены остальные виды городского транспорта. Запустить пилотную версию платформы планируется в апреле 2022 г., рассказали в мэрии.
3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 9 июня власти Санкт-Петербурга договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу, в частности, о введении ограничения скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч при поездках по тротуарам и местам скопления людей.