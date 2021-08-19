Евросоюз признал украинские и турецкие COVID-сертификаты
Европейская комиссия признала действительными на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, следует из сообщения на сайте ЕК.
«Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», – говорится в сообщении. В то же время власти Северной Македонии, Турции и Украины признали европейские сертификаты о вакцинации для поездок из ЕС в эти страны. Решение вступит в силу 20 августа.
8 июня власти Украины разрешили въезжать в страну иностранцам, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В этот перечень входят вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Serum Institute of India Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm/BIBP и Sinovac.
Российских препаратов в списке нет. По этой причине в государственной пограничной службе Украины сообщили, что люди, привившиеся «Спутником V», на территорию страны без теста попасть не могут.