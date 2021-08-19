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Евросоюз признал украинские и турецкие COVID-сертификаты

Ведомости

Европейская комиссия признала действительными на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, следует из сообщения на сайте ЕК.

«Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», – говорится в сообщении. В то же время власти Северной Македонии, Турции и Украины признали европейские сертификаты о вакцинации для поездок из ЕС в эти страны. Решение вступит в силу 20 августа.

8 июня власти Украины разрешили въезжать в страну иностранцам, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В этот перечень входят вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Serum Institute of India Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm/BIBP и Sinovac.

Российских препаратов в списке нет. По этой причине в государственной пограничной службе Украины сообщили, что люди, привившиеся «Спутником V», на территорию страны без теста попасть не могут.

Ранее по теме: Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 от Johnson & Johnson

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных