Евросоюз признал украинские и турецкие COVID-сертификаты

«Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», – говорится в сообщении. В то же время власти Северной Македонии, Турции и Украины признали европейские сертификаты о вакцинации для поездок из ЕС в эти страны. Решение вступит в силу 20 августа.