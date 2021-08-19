В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и угрозы формирования смерчей над морем 20 и 21 августа, следует из информации, опубликованной на официальном портале города.
«В Сочи объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды.
«Утром и днем 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — отмечается в сообщении.
Спасатели рекомендовали гражданам принимать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями или шаткими конструкциями.
Месяц назад в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов. В городе выпало около месячной нормы осадков, была повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей.