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В Сочи объявили штормовое предупреждение

Ведомости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и угрозы формирования смерчей над морем 20 и 21 августа, следует из информации, опубликованной на официальном портале города.

«В Сочи объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды.

«Утром и днем 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендовали гражданам принимать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями или шаткими конструкциями.

Месяц назад в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов. В городе выпало около месячной нормы осадков, была повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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