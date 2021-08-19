В Сочи объявили штормовое предупреждение

Месяц назад в Сочи прошел ураган, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько десятков деревьев. Кроме того, ливень привел к подтоплению некоторых районов. В городе выпало около месячной нормы осадков, была повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей.