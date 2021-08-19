Опрос показал самые популярные способы борьбы с одиночеством в России

В опросе также приводятся данные о количестве россиян, испытывающих одиночество. Так, за последние полгода 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени (37% 18-24-летних), а 4% — постоянно (7% среди граждан 60 лет и старше). При этом 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода.