Опрос показал самые популярные способы борьбы с одиночеством в России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему одиночества. Согласно исследованию, для борьбы с одиночеством 11% россиян выпивают бокал вина, а 13% — балуют себя чем нибудь вкусным. Эти способы находятся на восьмом и девятом местах по популярности.
При этом большинство россиян обычно общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби и увлечениями (30%), погружаются в работу (28%), а также занимаются спортом (19%). Эти позиции входят в первую пятерку наиболее популярных способов борьбы с одиночеством.
В опросе также приводятся данные о количестве россиян, испытывающих одиночество. Так, за последние полгода 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени (37% 18-24-летних), а 4% — постоянно (7% среди граждан 60 лет и старше). При этом 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода.
По мнению тех, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, основными причинами являлись проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и единомышленников, а также потерю близких (по 7%).
Из опроса также следует, что чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения (13%), из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей/близких людей (10%) или хобби (8%), а также из-за экономических проблем (7%).