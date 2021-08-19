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Опрос показал самые популярные способы борьбы с одиночеством в России

Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему одиночества. Согласно исследованию, для борьбы с одиночеством 11% россиян выпивают бокал вина, а 13% — балуют себя чем нибудь вкусным. Эти способы находятся на восьмом и девятом местах по популярности.

При этом большинство россиян обычно общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги и играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби и увлечениями (30%), погружаются в работу (28%), а также занимаются спортом (19%). Эти позиции входят в первую пятерку наиболее популярных способов борьбы с одиночеством.

В опросе также приводятся данные о количестве россиян, испытывающих одиночество. Так, за последние полгода 23% россиян чувствовали себя одинокими, при этом 19% испытывают это чувство время от времени (37% 18-24-летних), а 4% — постоянно (7% среди граждан 60 лет и старше). При этом 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода.

По мнению тех, кто за последние полгода испытывал чувство одиночества, основными причинами являлись проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и единомышленников, а также потерю близких (по 7%).

Из опроса также следует, что чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения (13%), из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей/близких людей (10%) или хобби (8%), а также из-за экономических проблем (7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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