МАК сообщил о расшифровке бортового самописца потерпевшего крушение Ан-26

«В лаборатории МАКа выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26Б-100 RA-26085 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Паланы до столкновения со скалой)», — говорится в документе.