МАК сообщил о расшифровке бортового самописца потерпевшего крушение Ан-26
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил промежуточный отчет о результатах расследования катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, в рамках которого проведена расшифровка бортового самописца. Документ опубликован на сайте МАКа.
«В лаборатории МАКа выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26Б-100 RA-26085 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Паланы до столкновения со скалой)», — говорится в документе.
В отчете сообщается, что качество зарегистрированной информации оценивается как удовлетворительное, результаты расшифровки полетной информации используются для установления причин авиационного происшествия.
Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта, сообщало МЧС. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин крушения самолета.