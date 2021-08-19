Опрос показал положительное отношение жителей Крыма к присоединению к России

Кроме того, опрошенные оценили состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе России. По мнению большинства жителей полуострова (89%), более успешно Крым развивается сейчас в составе РФ. При этом 2% считают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается.