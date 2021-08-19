Опрос показал положительное отношение жителей Крыма к присоединению к России
Вхождение Крыма в состав России положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% жителей полуострова, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Жителей полуострова также спросили, как бы они сейчас ответили на вопросы референдума о судьбе полуострова спустя семь лет после этого события.
«Подавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 5% поддержали бы статус автономной республики Крым в составе Украины, а 7% затруднились ответить», — приводит ВЦИОМ данные исследования.
Кроме того, опрошенные оценили состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе России. По мнению большинства жителей полуострова (89%), более успешно Крым развивается сейчас в составе РФ. При этом 2% считают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается.
Большинство крымчан (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно. 75% опрошенных довольны положением дел в республике, 21% — недовольны. 85% респондентов заявили, что за последние семь лет ситуация в Крыму улучшилась, а 5% заявили об ухудшении.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.