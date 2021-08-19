Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Опрос показал положительное отношение жителей Крыма к присоединению к России

Ведомости

Вхождение Крыма в состав России положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% жителей полуострова, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жителей полуострова также спросили, как бы они сейчас ответили на вопросы референдума о судьбе полуострова спустя семь лет после этого события.

«Подавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 5% поддержали бы статус автономной республики Крым в составе Украины, а 7% затруднились ответить», — приводит ВЦИОМ данные исследования.

Кроме того, опрошенные оценили состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе России. По мнению большинства жителей полуострова (89%), более успешно Крым развивается сейчас в составе РФ. При этом 2% считают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается.

Большинство крымчан (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно. 75% опрошенных довольны положением дел в республике, 21% — недовольны. 85% респондентов заявили, что за последние семь лет ситуация в Крыму улучшилась, а 5% заявили об ухудшении.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Зеленский: в Крыму «с радостью» примут украинскую власть

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных