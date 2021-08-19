Зеленский: в Крыму «с радостью» примут украинскую власть
Жители Крыма «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам.
«Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать – с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму», – сказал Зеленский, слова которого приводит пресс-служба его офиса. По словам Зеленского, вернуть Крым под контроль украинской власти пока сложнее, чем «завоевать мозги» жителей полуострова. «Потому что мне кажется, что они сейчас понимают, что произошло и что было», – объяснил он.
Зеленский также рассказал о работе над освобождением более сотни украинских «политзаключенных», которые якобы были задержаны в Крыму. Благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул он.
Ранее Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.
Ранее Путин в статье под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» написал, что Украина благодаря своей антироссийской политике и разрыву торгово-экономических связей с Россией превратилась в беднейшую страну Европы.