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Зеленский: в Крыму «с радостью» примут украинскую власть

Ведомости

Жители Крыма «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам.

«Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать – с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму», – сказал Зеленский, слова которого приводит пресс-служба его офиса. По словам Зеленского, вернуть Крым под контроль украинской власти пока сложнее, чем «завоевать мозги» жителей полуострова. «Потому что мне кажется, что они сейчас понимают, что произошло и что было», – объяснил он.

Зеленский также рассказал о работе над освобождением более сотни украинских «политзаключенных», которые якобы были задержаны в Крыму. Благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул он.

Ранее Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее Путин в статье под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» написал, что Украина благодаря своей антироссийской политике и разрыву торгово-экономических связей с Россией превратилась в беднейшую страну Европы.

Ранее по теме: Лавров назвал инициированную Украиной «Крымскую платформу» шабашем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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