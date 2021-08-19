Зеленский: в Крыму «с радостью» примут украинскую власть

«Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать – с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму», – сказал Зеленский, слова которого приводит пресс-служба его офиса. По словам Зеленского, вернуть Крым под контроль украинской власти пока сложнее, чем «завоевать мозги» жителей полуострова. «Потому что мне кажется, что они сейчас понимают, что произошло и что было», – объяснил он.