Суд приговорил участника митинга к 5 годам колонии за драку с ОМОНом
Тверской районный суд Москвы приговорил Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взявшего имя Михаил Мархиев), подравшегося с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, к пяти годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд признал Мархиева виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима», — сказали в пресс-службе.
Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с омоновцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. 28 января Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева. Он обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Джумаева, заявив, что человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать Навального.