Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кода о вакцинации
Срок действия QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса может быть сокращен с одного года до шести месяцев в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, говорится в обновленных временных методических рекомендации Минздрава по порядку проведения вакцинации против COVID-19.
«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник лайт». Срок действия QR-кода — 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», — сказано в сообщении ведомства.
Такой QR-код выдается человеку, прошедшему вакцинацию от коронавируса или переболевшему COVID-19 в течение последних шести месяцев, на Едином портале государственных услуг на основании сведений из специального регистра. Также код можно получить после получения отрицательного ПЦР-теста. Он будет действовать 72 часа.
На данный момент в России можно сделать прививку четырьмя препаратами: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». По данным на 24 августа, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 34,9 млн россиян, или 23,9% населения. Еще 42,6 млн граждан, или 29,2%, получили первый компонент одного из препаратов.