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Минздрав допустил сокращение срока действия QR-кода о вакцинации

Ведомости

Срок действия QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса может быть сокращен с одного года до шести месяцев в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, говорится в обновленных временных методических рекомендации Минздрава по порядку проведения вакцинации против COVID-19.

«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник лайт». Срок действия QR-кода — 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», — сказано в сообщении ведомства.

Такой QR-код выдается человеку, прошедшему вакцинацию от коронавируса или переболевшему COVID-19 в течение последних шести месяцев, на Едином портале государственных услуг на основании сведений из специального регистра. Также код можно получить после получения отрицательного ПЦР-теста. Он будет действовать 72 часа.

На данный момент в России можно сделать прививку четырьмя препаратами: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». По данным на 24 августа, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 34,9 млн россиян, или 23,9% населения. Еще 42,6 млн граждан, или 29,2%, получили первый компонент одного из препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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