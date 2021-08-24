В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами в Москве
За семь месяцев текущего года в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием граждан на электросамокатах, в результате аварий погибли два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«За семь месяцев 2021 г. на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы», — сказала Волк.
По ее словам, почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.
В начале июня Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов. Тогда же МВД сообщило, что за два года в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан.