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В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами в Москве

Ведомости

За семь месяцев текущего года в Москве зафиксировано 55 ДТП с участием граждан на электросамокатах, в результате аварий погибли два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«За семь месяцев 2021 г. на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы», — сказала Волк.

По ее словам, почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах или при выезде из них.

В начале июня Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов. Тогда же МВД сообщило, что за два года в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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