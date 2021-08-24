В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами в Москве

В начале июня Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования электросамокатов. Тогда же МВД сообщило, что за два года в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан.