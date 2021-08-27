Число погибших при взрывах на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти
Число жертв в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти, сообщает пресс-служба МЧС республики.
«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются», — говорится в сообщении.
Вчера в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, в результате которого пять человек погибли и около 90 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.