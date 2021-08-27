Число погибших при взрывах на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются», — говорится в сообщении.