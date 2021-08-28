Аргентина произвела более 5 млн доз «Спутника V»
Аргентинская компания Richmond сообщила, что произвела за лето свыше 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Мы преодолели отметку в 5 млн доз, которые были произведены в Аргентине, учитывая партию, подготовленную накануне. К настоящему моменту мы произвели 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго», – говорится в сообщении компании в Twitter.
12 августа в Аргентине началось распределение доз вакцины «Спутник V», произведенной в стране, для массовой иммунизации жителей. Переболевшие COVID-19 могут делать прививку только одним компонентом «Спутника V» или вакциной «Спутник лайт». В ходе исследования ученые провакцинировали 288 медработников, часть из них переболели коронавирусом. По данным ученых, у 94% участников испытаний, ранее не болевших COVID-19, после первой прививки выработался сильный иммунный ответ.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заявку на регистрацию препарата в Европе РФПИ подал еще в конце января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью этого года, писали «РИА Новости».
ВОЗ рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября, сообщала ранее помощник генерального директора организации Марианджела Симао.