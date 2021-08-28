Аргентина произвела более 5 млн доз «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Также в стране зарегистрированы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». На текущий момент «Спутник V» все еще не одобрен и не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заявку на регистрацию препарата в Европе РФПИ подал еще в конце января. 13 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью этого года, писали «РИА Новости».