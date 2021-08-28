В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 19 492 человек, следует из статистики оперштаба на 28 августа. Умерли 799 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 863 541. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 180 840 человек.
Вчера, 27 августа, оперштаб сообщил о 19 509 новых случаях COVID-19. Умерли 798 человек. За сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 131 446.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1498 человек, выздоровели 2040 человек, умерли 55 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 563 508 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1406), Подмосковье (+849), Свердловская (+525) и Ростовская (+487) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 215,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,48 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 38,7 млн случаев, Индии (свыше 32,6 млн) и Бразилии (более 20,7 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».