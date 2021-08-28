В России за сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1498 человек, выздоровели 2040 человек, умерли 55 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 563 508 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1406), Подмосковье (+849), Свердловская (+525) и Ростовская (+487) области.