Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов за серьезные правонарушения
Около 200 мигрантов депортировали из России за совершенные ими правонарушения, включая массовые драки, после того, как московская полиция провела «жесткие рейды», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк... Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17 500 запрещен въезд в страну», – рассказал он.
Собянин добавил, что власти продолжат жестко реагировать на серьезные правонарушения. При этом большинство прибывающих в столицу иностранных работников ведут себя законопослушно и добросовестно трудятся, заметил он.
В середине июля на Зеленодольской улице в московском районе Кузьминки между мигрантами из Средней Азии произошла массовая драка. Несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человек. В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
6 августа в подмосковных Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в ней принимали участие около 40 мигрантов, уголовное дело было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).