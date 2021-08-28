Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки в центре Москвы

Ведомости

После массовой драки, произошедшей накануне в центре Москвы, в отделение полиции доставили 49 человек, сообщается на сайте столичного управления МВД России.

«27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице...Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», – говорится в сообщении.

В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. На 15 человек были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.1 КРФоАП, с остальными – проведена профилактическая беседа. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди участников драки были граждане Средней Азии.

Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние месяцы из России были депортированы более 200 мигрантов, совершившие серьезные правонарушения в Москве. 

Собянин добавил, что власти продолжат жестко реагировать на серьезные правонарушения. При этом большинство прибывающих в столицу иностранных работников ведут себя законопослушно и добросовестно трудятся, заметил он.

В середине июля на Зеленодольской улице в московском районе Кузьминки между мигрантами из Средней Азии произошла массовая драка. Несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человек. В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее по теме: Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов за серьезные правонарушения
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных