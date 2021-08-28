Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки в центре Москвы
После массовой драки, произошедшей накануне в центре Москвы, в отделение полиции доставили 49 человек, сообщается на сайте столичного управления МВД России.
«27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице...Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», – говорится в сообщении.
В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. На 15 человек были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.1 КРФоАП, с остальными – проведена профилактическая беседа. Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди участников драки были граждане Средней Азии.
Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние месяцы из России были депортированы более 200 мигрантов, совершившие серьезные правонарушения в Москве.
Собянин добавил, что власти продолжат жестко реагировать на серьезные правонарушения. При этом большинство прибывающих в столицу иностранных работников ведут себя законопослушно и добросовестно трудятся, заметил он.
В середине июля на Зеленодольской улице в московском районе Кузьминки между мигрантами из Средней Азии произошла массовая драка. Несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Прибывшая на место происшествия полиция и сотрудники Росгвардии задержали 103 человек. В МВД заявили, что в отношении нарушителей составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).