В Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления школьников

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящий момент правоохранительные органы и Роспотребнадзор проводят осмотр в гимназии, где отравились дети, а также в организации, оказывающей услуги питания.