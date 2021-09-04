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В Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления школьников

Ведомости

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту отравления учащихся одной из гимназий Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, с 3 сентября 2021 г. учащиеся школы города Нижнего Новгорода в количестве 24 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящий момент правоохранительные органы и Роспотребнадзор проводят осмотр в гимназии, где отравились дети, а также в организации, оказывающей услуги питания.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи кишечной инфекции заподозрили у учеников начальных классов, сейчас учебный процесс приостановлен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных