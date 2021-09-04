В Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления школьников
Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту отравления учащихся одной из гимназий Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ведомства.
«По предварительным данным, с 3 сентября 2021 г. учащиеся школы города Нижнего Новгорода в количестве 24 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящий момент правоохранительные органы и Роспотребнадзор проводят осмотр в гимназии, где отравились дети, а также в организации, оказывающей услуги питания.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи кишечной инфекции заподозрили у учеников начальных классов, сейчас учебный процесс приостановлен.