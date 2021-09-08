В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли два человекаНа месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами могут быть еще люди
Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Подмосковью Анну Тертичную.
Утром 8 сентября в девятиэтажном доме по адресу городской округ Богородский, ул. 28 Июня, д. 9а, произошел взрыв. По данным МЧС, рухнула стена со второго по четвертый этаж, на пятом этаже обрушилось межэтажное перекрытие.
В региональном управлении МЧС сообщали, что в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позднее в Telegram-канале агентство сообщило со ссылкой на источник о девяти пострадавших. Потребовалась ли им госпитализация, в сообщении не уточнялось. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По их данным, под завалами могут быть еще люди.
По данным МЧС, дом, в котором произошел взрыв, был панельным и построен в 2003 г. В результате взрыва обрушилась стена на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Всего повреждены пять квартир. Из дома были эвакуированы 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).