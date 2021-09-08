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В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами могут быть еще люди
Дарья Савенкова
ТАСС

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Подмосковью Анну Тертичную.

Погибшие — мужчина и женщина. Среди пострадавших две женщины в возрасте 43 и 44 лет, мужчина (63 года), а также двое детей (5 и 10 лет), пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Утром 8 сентября в девятиэтажном доме по адресу городской округ Богородский, ул. 28 Июня, д. 9а, произошел взрыв. По данным МЧС, рухнула стена со второго по четвертый этаж, на пятом этаже обрушилось межэтажное перекрытие.

В региональном управлении МЧС сообщали, что в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позднее в Telegram-канале агентство сообщило со ссылкой на источник о девяти пострадавших. Потребовалась ли им госпитализация, в сообщении не уточнялось. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По их данным, под завалами могут быть еще люди.

По данным МЧС, дом, в котором произошел взрыв, был панельным и построен в 2003 г. В результате взрыва обрушилась стена на 2-м, 3-м и 4-м этажах, на 5-м этаже обрушилось межэтажное перекрытие. Всего повреждены пять квартир. Из дома были эвакуированы 173 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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