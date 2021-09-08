В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека

В региональном управлении МЧС сообщали, что в результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Позднее в Telegram-канале агентство сообщило со ссылкой на источник о девяти пострадавших. Потребовалась ли им госпитализация, в сообщении не уточнялось. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По их данным, под завалами могут быть еще люди.