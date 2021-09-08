Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью руководителя МЧС Евгения Зиничева, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра», — сказал представитель Кремля.
О гибели Зиничева 8 сентября сообщила пресс-служба МЧС. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению МЧС, глава МЧС погиб, спасая жизнь человека во время учений. По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва на, пытаясь удержать другого человека.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. работал в органах государственной безопасности СССР. В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Спустя год стал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С 2016 г. по 2018 г. был заместителем директора ФСБ, а в мае 2018 г. назначен главой МЧС. Генерал армии. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова.