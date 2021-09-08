Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество

В декабре 2019 г. Варшавский уже был осужден к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн руб. в качестве гендиректора другого предприятия — «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ). Варшавский также возглавлял завод «ДонБиоТех», занимающийся переработкой зерна. В феврале 2020 г. Варшавский пытался добиться в суде освобождения по болезни, но получил отказ. В сентябре прошлого года с экс-депутата Варшавского взыскали 8 млрд руб. в пользу банка «Траст» из-за задолженности по кредиту, выданному предприятиям РЭМЗ и «Ломпром-Ростов».