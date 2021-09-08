Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам колонии и выплате 2,6 млрд руб. штрафа по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 2019 г. он уже отбывает срок в 3,5 года по делу о неуплате налогов.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Гражданский иск частично удовлетворен. Взыскано более 2 млрд 614 млн. руб.», — сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Валентина Норбах.
Варшавского задержали в конце марта 2018 г., тогда же он был арестован по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, предприятие Варшавского – Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) – в 2012 г. заключило с банком «Петрокоммерц» (в 2015 г. вошел в периметр банка «Открытие») кредитный договор на 2,5 млрд руб., однако деньги присвоил себе владелец предприятия. Деньги должны были пойти на развитие завода.
В декабре 2019 г. Варшавский уже был осужден к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн руб. в качестве гендиректора другого предприятия — «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ). Варшавский также возглавлял завод «ДонБиоТех», занимающийся переработкой зерна. В феврале 2020 г. Варшавский пытался добиться в суде освобождения по болезни, но получил отказ. В сентябре прошлого года с экс-депутата Варшавского взыскали 8 млрд руб. в пользу банка «Траст» из-за задолженности по кредиту, выданному предприятиям РЭМЗ и «Ломпром-Ростов».
С 2005 по 2011 г. Вадим Варшавский был депутатом Государственной думы от фракции «Единая Россия», входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.