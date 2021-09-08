ТАСС: против замглавы инженерных войск РФ возбудили дело о взяточничестве
Правоохранительные органы заподозрили замначальника инженерных войск России Руслана Алахвердиева в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
«В отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Он находится в статусе подозреваемого», — сказал собеседник агентства.
В данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляет агентство.
Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ, под действие которой подпадает вменяемое Алахвердиеву деяние, составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 100-кратного размера взятки.