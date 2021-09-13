МВД предложило включить жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников
МВД России предложило внести изменения в госпрограмму по переселению в РФ соотечественников и наделить жителей непризнанных ДНР и ЛНР правом ею воспользоваться, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
«МВД России разработан проект указа президента Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637», — говорится в сообщении МВД.
«Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в Государственной программе и получения свидетельства участника Государственной программы на территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
В конце апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне того же года он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.