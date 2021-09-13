МВД предложило включить жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников

В конце апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне того же года он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.