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МВД предложило включить жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников

Ведомости

МВД России предложило внести изменения в госпрограмму по переселению в РФ соотечественников и наделить жителей непризнанных ДНР и ЛНР правом ею воспользоваться, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

«МВД России разработан проект указа президента Российской Федерации «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637», — говорится в сообщении МВД.

«Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в Государственной программе и получения свидетельства участника Государственной программы на территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

В конце апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Это могло затронуть только жителей самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне того же года он распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее по теме: Жителям Донбасса с гражданством РФ разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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