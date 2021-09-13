Догузова назвала объем возврата средств в рамках детского туристического кешбэка

Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. В рамках нее родители могли вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк возвращался на нее в течение пяти рабочих дней.