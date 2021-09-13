Догузова назвала объем возврата средств в рамках детского туристического кешбэка
В России по программе детского туристического кешбэка с 25 мая по 31 августа в лагерях отдохнули около 384 000 детей, их родители вернули почти 4,5 млрд руб., заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой передает ТАСС.
«У нас программа детского кешбэка завершилась 31 августа. За чуть более три месяца работы программы 384 000 детей съездили в детские лагеря по программе. Было куплено 384 000 детских путевок. Соответственно, родители приобрели путевок почти на 10 млрд [рублей]. Кешбэк или возврат части стоимости [путевок] составил практически 4,5 млрд руб. Традиционный лидер — Черноморское побережье», — сказала Догузова.
По ее словам, на данный момент решение о продолжении программы детского кешбэка на следующий год не принято, а ее финансирование еще не запланировано.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. В рамках нее родители могли вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк возвращался на нее в течение пяти рабочих дней.