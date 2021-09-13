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Догузова назвала объем возврата средств в рамках детского туристического кешбэка

Ведомости

В России по программе детского туристического кешбэка с 25 мая по 31 августа в лагерях отдохнули около 384 000 детей, их родители вернули почти 4,5 млрд руб., заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой передает ТАСС.

«У нас программа детского кешбэка завершилась 31 августа. За чуть более три месяца работы программы 384 000 детей съездили в детские лагеря по программе. Было куплено 384 000 детских путевок. Соответственно, родители приобрели путевок почти на 10 млрд [рублей]. Кешбэк или возврат части стоимости [путевок] составил практически 4,5 млрд руб. Традиционный лидер — Черноморское побережье», — сказала Догузова.

По ее словам, на данный момент решение о продолжении программы детского кешбэка на следующий год не принято, а ее финансирование еще не запланировано.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. В рамках нее родители могли вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк возвращался на нее в течение пяти рабочих дней.

Ранее по теме: Ростуризм заявил о завершении продаж туров по программе кешбэка на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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