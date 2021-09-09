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Ростуризм заявил о завершении продаж туров по программе кешбэка на 2021 год

Ведомости

Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на этот год завершаются, окно продаж продлится до 01.00 мск 10 сентября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ростуризма.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд руб., при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд руб. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы.

Согласно условиям программы, длительность путевок или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, услуга должна быть оплачена банковской картой «Мир». Кешбэк составит 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Отправиться в поездку в любой регион страны можно с 1 октября и по 24 декабря 2021 г.

Ранее по теме: Путин поддержал идею увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных