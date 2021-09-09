Ростуризм заявил о завершении продаж туров по программе кешбэка на 2021 год
Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на этот год завершаются, окно продаж продлится до 01.00 мск 10 сентября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ростуризма.
«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», — говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд руб., при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд руб. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы.
Согласно условиям программы, длительность путевок или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, услуга должна быть оплачена банковской картой «Мир». Кешбэк составит 20% от ее стоимости, но не более 20 000 руб. Отправиться в поездку в любой регион страны можно с 1 октября и по 24 декабря 2021 г.