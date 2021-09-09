Ростуризм заявил о завершении продаж туров по программе кешбэка на 2021 год

Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд руб., при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд руб. Средства возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы.