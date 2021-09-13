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Глава ВОЗ снова призвал обеспечить равный доступ к вакцинам в мире

Ведомости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус охарактеризовал неравенство в распределении вакцин против коронавируса в мире «пятном на коллективной совести», передает ТАСС.

«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

По его словам, в мире уже введено более 5,5 млрд доз вакцин, но почти 80% из них были использованы в странах с доходами выше средних. При этом он напомнил, что ранее призывал ввести мораторий на бустерную вакцинацию как минимум до конца года.

«Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины», — отметил глава ВОЗ.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 сентября, в мире выявлено почти 225 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — почти 41 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7,2 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире (свыше 7 млн человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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