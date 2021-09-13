Глава ВОЗ снова призвал обеспечить равный доступ к вакцинам в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус охарактеризовал неравенство в распределении вакцин против коронавируса в мире «пятном на коллективной совести», передает ТАСС.
«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
По его словам, в мире уже введено более 5,5 млрд доз вакцин, но почти 80% из них были использованы в странах с доходами выше средних. При этом он напомнил, что ранее призывал ввести мораторий на бустерную вакцинацию как минимум до конца года.
«Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины», — отметил глава ВОЗ.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 сентября, в мире выявлено почти 225 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — почти 41 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7,2 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире (свыше 7 млн человек).