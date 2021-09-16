Володин назвал доклад Европарламента вмешательством во внутренние дела России
Доклад Европарламента об отношениях с Россией носит недружественный характер и является попыткой вмешательства во внутренние дела страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты парламента.
«Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор», — заявил Володин.
«Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. Они сами решат, кто будет у власти — давление на них недопустимо. Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России», — добавил он.
В частности, в утвержденном Европарламентом 16 сентября докладе говорится, что ЕС «не должен признавать легитимность выборов в российскую Госдуму, назначенных на 19 сентября, если те будут признаны сфальсифицированными». Из доклада также следует, что страны Европы совместно с США и другими государствами-единомышленниками «должны предусмотреть необходимые санкции против России, разработать политику противодействия незаконным финансовым потокам и поддержать правозащитников». Документ поддержали 494 члена парламента, против высказались 103 человека.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 сентября отметил, что в данном случае можно «сделать скидку» только на то, что данный доклад «носит исключительно рекомендательный характер».
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними состоятся также региональные и муниципальные выборы, в частности — глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.