Володин назвал доклад Европарламента вмешательством во внутренние дела России

«Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. Они сами решат, кто будет у власти — давление на них недопустимо. Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России», — добавил он.