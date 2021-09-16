Всемирный экономический форум пройдет 17-21 января 2022 года в Давосе
Всемирный экономический форум в 2022 г. пройдет в период с 17 по 21 января в швейцарском Давосе, сообщает пресс-служба форума.
«Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 г. в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 г., которое состоится очно с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления», — говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что обеспечение безопасности всех участников форума на фоне пандемии является приоритетом при проведении форума. Всемирный экономический форум тесно сотрудничает со швейцарскими властями, а также с экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения в целях принятия необходимых мер.
«Пандемия привела к далеко идущим изменениям. В мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и работать над устойчивыми, смелыми решениями», — заявил основатель ВЭФ Клаус Шваб.
Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в швейцарском городе Давос, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.