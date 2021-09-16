Всемирный экономический форум пройдет 17-21 января 2022 года в Давосе

Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в швейцарском городе Давос, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.