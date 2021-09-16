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Всемирный экономический форум пройдет 17-21 января 2022 года в Давосе

Ведомости

Всемирный экономический форум в 2022 г. пройдет в период с 17 по 21 января в швейцарском Давосе, сообщает пресс-служба форума.

«Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 г. в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 г., которое состоится очно с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что обеспечение безопасности всех участников форума на фоне пандемии является приоритетом при проведении форума. Всемирный экономический форум тесно сотрудничает со швейцарскими властями, а также с экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения в целях принятия необходимых мер.

«Пандемия привела к далеко идущим изменениям. В мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и работать над устойчивыми, смелыми решениями», — заявил основатель ВЭФ Клаус Шваб.

Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в швейцарском городе Давос, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных