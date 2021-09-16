В Испании оценили эффективность «Спутника V» против «дельты»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», по данным Национального университета Кордовы, оказалась эффективнее препаратов AstraZeneca и Sinopharm против варианта коронавируса «дельта», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету La Nacion.
«Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», — говорится в публикации газеты.
В рамках исследования ученые изучили 309 образцов плазмы переболевших коронавирусом и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».
10 сентября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против варианта коронавируса «дельта» составляет от 83 до 94% в зависимости от методики подсчета.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Соответствующие документы он получил в августе прошлого года. Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. На данный момент он зарегистрирован в 70 странах мира. Эффективность «Спутника V» подтвердили также международный медицинский журнал The Lancet, министерства здравоохранения ОАЭ, Бахрейна, Аргентины, Венгрии и Мексики.