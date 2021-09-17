Собянин открыл парк на месте 19-летнего долгостроя на площади у Павелецкого вокзала

«Завершен самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь, на Павелецкой площади, была яма, на которую абсолютно законно жаловались жители, обращая внимание на то, что с этим безобразием надо заканчивать», — сказал Собянин. По его словам, новый парк и подземный ТРЦ будут вписаны в транспортно-пересадочный узел у Павелецкого вокзала с остановками трамвая, автобуса и такси.