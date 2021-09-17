Собянин открыл парк на месте 19-летнего долгостроя на площади у Павелецкого вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый парк на площади у Павелецкого вокзала, передает пресс-служба Строительного комплекса столицы. Часть парка станет «крышей» подземного ТРЦ, строительство которого завершается. Это один из самых известных долгостроев столицы — котлован на Павелецкой площади начали рыть 19 лет назад, все эти годы там была стройплощадка, а строительные планы несколько раз менялись.
«Завершен самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь, на Павелецкой площади, была яма, на которую абсолютно законно жаловались жители, обращая внимание на то, что с этим безобразием надо заканчивать», — сказал Собянин. По его словам, новый парк и подземный ТРЦ будут вписаны в транспортно-пересадочный узел у Павелецкого вокзала с остановками трамвая, автобуса и такси.
Строительная готовность комплекса сейчас составляет 90%, ведутся отделочные работы. Реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади планируется завершить до конца года. В ландшафтном парке площадью 3 Га высадят порядка 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тыс. кустарников, разобьют газоны и цветники. Там появятся искусственные холмы, велодорожки, деревянные настилы и кафе.
Частью парка будет крыша пятиэтажного подземного торгово-развлекательного центра, строительство которого завершается. Над одним из входов в торговый комплекс создадут зеленую зону отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.
Торговый центр около Павелецкого вокзала ‒ один из самых известных городских долгостроев. На протяжении полутора десятилетий территория, где возводится ТРЦ, представляла собой яму глубиной 40 м, отмечал ранее столичный стройкомитет. В 2002 г. Москва и «Ингеоком-инвест» объединились для строительства на этом месте подземного торгового центра.
Объект сменил несколько владельцев. Начавший строительство подземного ТРЦ по аналогии с «Охотным рядом» инвестор ОАО «Павелецкая» (70% — «Ингеоком», 30% — правительство Москвы) успел начать рытье котлована. В 2007 г. «Павелецкую» выкупила промышленно-торговая группа «Евразия» Мухтара Аблязова. На тот момент был готов только 40-метровый котлован. В 2009 г. у «Евразии» начались проблемы с властями Казахстана, и на тот момент готовность проекта составляла 10%, работы к 2010 г. были полностью остановлены.
В 2015 г. появилась новая идея – организовать там транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с многоуровневой парковкой. В 2016 г. объект выкупила компания «Лэджи», через год столичные власти одобрили проект строительства под площадью подземного многофункционального торгового комплекса.
В августе 2018 г. его выкупила уже компания «Хорус», которая является владельцем стройки в настоящее время. Застройщик ‒ компания Mall Management Group. В декабре 2017 г. Архитектурный совет Москвы одобрил новый проект строительства подземного ТРЦ, в июле 2019 г. его согласовала Москомархитектура. Инвестором проекта стала группа «ПИК».