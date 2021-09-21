В Кремле прокомментировали непризнание Турцией выборов в Крыму

При этом он подчеркнул, что Турция безусловно является партнером России, а имеющиеся разногласия не являются и не должны являться препятствием для развития двусторонних отношений. «Это взаимодействие должно продолжаться, ибо оно в интересах наших с вами, в интересах прежде всего российской стороны, а также в интересах и турецкой стороны. А что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции», — отметил Песков.